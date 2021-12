Covid: Napoli; Manfredi, siamo pronti per i controlli

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - "Oltre al controllo, oltre alle regole noi abbiamo anche bisogno della responsabilità delle persone". E quanto ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti dell'ordinanza comunale tesa a scongiurare il rischio di assembramenti e quindi a prevenire la diffusione del Covid assicurando che il Comune è comunque "pronto per i controlli". "Quindi invito tutti i cittadini ad essere prudenti", ha aggiunto il primo cittadino rivolgendosi soprattutto ai più giovani e sostenendo che "potrà essere un Natale di socialità ma rispettando le regole".

"L'ordinanza che abbiamo emanato riguarda essenzialmente il 24 ed il 31 dicembre. E già ci siamo organizzati insieme al prefetto e all'assessore De Iesu. Ed abbiamo già fatto un lavoro per presidiare le aree più critiche", ha detto ancora ricordando che però " che non possiamo mettere un vigile o un poliziotto dietro ogni persona e tutti devono essere protagonisti della propria sicurezza". (ANSA).