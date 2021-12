Arte in carcere a Secondigliano, detenuti realizzano murales

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Da detenuti ad artisti per un giorno guidati dall'architetto writer di Castelvolturno, Alessandro Ciambrone. Accade nel carcere di Secondigliano: il 23 e il 24 dicembre, con il sostegno dell'associazione onlus 'Il carcere possibile', presieduta da Anna Maria Ziccardi, Ciambrone realizzerà gratuitamente due murales. Al suo fianco alcuni detenuti che si cimenteranno in acrilici e pennelli. L'idea della direttrice Giulia Russo è di portare arte e bellezza nei luoghi di sofferenza e di pena con l'obiettivo etico di risvegliare nelle coscienze dei detenuti e nella loro sensibilità, l'amore per la vita, la possibilità di riscatto sociale, di un futuro di riabilitazione nella e per la collettività.

La volontà è di estendere il progetto artistico pilota di Secondigliano a tutti gli istituti penitenziari della Campania.

Le opere che Ciambrone realizzerà sono due, una esterna, l'altra interna.

Il murale esterno, all'ingresso dell'Istituto penitenziario, rappresenta luoghi iconici di Napoli: il Vesuvio, il lungomare, Castel dell'Ovo, la Certosa di San Martino, Castel Sant'Elmo, piazza del Gesù. Il murale interno rappresenta Spaccanapoli con San Gennaro, Maradona e Gesù avvolto dalla luce.

Alessandro Ciambrone, 48 anni, nell'ultimo anno e mezzo ha dipinto la hall dell'Istituto dei tumori di Napoli donando due quadri e realizzando 3 murales. Per l'ex giunta comunale ha dipinto l'ingresso del centro antiviolenza donne e bambini della polizia municipale in via Alessandro Poerio e tre murales al Polifunzionale di Soccavo. Numerose le vendite di beneficenza per la Fondazione AIRC, la Fondazione AISM e la Fondazione Santobono Pausillipon. (ANSA).