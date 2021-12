++ Calcio:Salernitana,quarto positivo in gruppo squadra ++

(ANSA) - SALERNO, 23 DIC - È salito a quattro il numero dei casi positivi al Covid emersi nel gruppo squadra della Salernitana. La società granata, in giornata, ha comunicato che "a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19".

Nella giornata di lunedì erano emersi tre contagi nel gruppo squadra che avevano indotto l'Asl di Salerno a vietare la partenza per Udine dove i granata sarebbero dovuti scendere in campo martedì alle 18.30. (ANSA).