Whirlpool: don Battaglia a operai, Natale con i vostri cari

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - "La vostra lotta è di una giustizia incredibile. E' un vostro diritto. Però quello che vi chiedo è, almeno il 25 dicembre, di stare con i vostri cari. Hanno diritto di avervi vicino e vedervi sereni, sapendo che il 26 si tornerà nuovamente a lottare". Con queste parole, raccolte da Claudio Pappaianni per la Tgr Campania, l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha portato il suo saluto ai lavoratori della Whirlpool.

Da questa mattina i lavoratori presidiano i cancelli per evitare, come hanno riferito alcuni operai, che la multinazionale cominci a svuotare i capannoni prima della firma che sancirà formalmente la vendita del sito al Consorzio che realizzerà un hub dedicato alla mobilità sostenibile. Domani è prevista una nuova assemblea in fabbrica. (ANSA).