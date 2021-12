Napoli ancora ko al Maradona, Natale amaro

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Finisce l'anno nel modo peggiore il Napoli che esce sconfitto per la terza volta consecutiva al Maradona in campionato. Dopo l'Atalanta e l'Empoli, questa volta è lo Spezia a passare (0-1) sul campo degli azzurri. Una vittoria, quella dei liguri, che puntella in maniera clamorosa la panchina di Thiago Motta e che giunge in una partita dominata dai padroni di casa, incapaci però di trovare la necessaria concretezza nell'area di rigore avversaria.

Lo Spezia fa il minimo indispensabile, giusto quel che serve per andare in vantaggio, in maniera casuale e vivere poi di rendita, pensando esclusivamente a difendere il bottino conquistato. Il Napoli, dal canto suo, attacca quasi sempre a testa bassa ma con scarsissima lucidità, crea anche diverse occasioni da gol ma complessivamente si esprime sotto tono e anche con una reattività completamente diversa da quella messa in mostra appena domenica scorsa a San Siro nella gara vinta con il Milan. Il Napoli così vede allontanarsi sempre di più la vetta della classifica e ridursi il vantaggio su chi insegue la zona-Champions. (ANSA).