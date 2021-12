Imprese: Didiesse, 2021 con quasi 30mln di fatturato

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - "Crescita importante per Didiesse, azienda napoletana specializzata nella produzione di macchine da caffè a cialde, che chiude il 2021 con numeri da record, registrando un incremento del 25% rispetto all'anno precedente con un fatturato pari a 29,5 milioni di euro. Le macchine vendute invece sono 375.000 e si attestano con un trend positivo del 35%" E' quanto si afferma in un comunicato dell'azienda.

"Nonostante l'emergenza dovuta al Covid-19 non sia ancora stata superata, continuiamo a registrare dati positivi" afferma Fulvio Di Santo, direttore commerciale e proprietario della Didiesse con Massimo Renda, fondatore di Caffè Borbone. "Un risultato in linea con la tendenza degli ultimi anni, che vede sempre più consumatori convertirsi al monoporzionato. Trend, accentuato durante la pandemia, da attribuire alla forte contrazione del 'consumo fuori casa' e all'esigenza di godersi, anche tra le mura domestiche, caffè buoni come quelli del bar, ma anche a consumatori sempre più orientati verso prodotti ecosostenibili. E la cialda è il sistema che più ama e rispetta l'ambiente, grazie alle proprietà dei fondi di caffè e del filtro carta".

Un'affermazione, quella di Didiesse, "frutto - si sottolinea nella nota - di una esperienza ventennale oltre che di una spiccata attenzione alla sensibilità olfattiva e gustativa del caffè erogato, anche di una scelta ben precisa votata alla produzione di macchine da caffè funzionanti esclusivamente con cialde smaltibili nell'umido. Inoltre, tutta la sua produzione vede il coinvolgimento di partner locali, per questo si può definire azienda 100% Made in Campania". (ANSA).