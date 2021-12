Sedie, paletti e catene per occupare posti auto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Catene, paletti e cassonetti posizionati abusivamente lungo i vicoli dei Quartieri Spagnoli a Napoli per garantirsi un parcheggio sicuro. C'era anche qualche sedia tra gli oggetti rimossi dai Carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli e da agenti dell'Ufficio rimozione veicoli della Polizia Municipale partenopea. Un servizio svolto con particolare attenzione nelle strade a ridosso del centro città, per riaffermare le regole del codice della strada: lungo vico Sergente Maggiore, via Speranzella, vico Conte Di Mola, via Nardones e via Gradoni Di Chiaia.

Prelevati e sequestrati anche 17 scooter e 8 automobili senza assicurazione, parcheggiati in strada senza alcun criterio. I controlli continueranno nei prossimi giorni, anche in altre aree della città. (ANSA).