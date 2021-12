Rogo in villa Comunale Napoli: Manfredi, episodio doloso

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - "C'è una indagine dei Carabinieri.

In questo momento non c'è ancora una idea certa. Si stanno analizzando anche le immagini della videosorveglianza.

Sicuramente è stato un episodio doloso. Adesso si capirà bene cosa è successo". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi in merito al rogo di ieri sera nella Villa comunale della città che ha distrutto alcune piante pregiate.

"L'importante - aggiunge - è che i danni siano stati molto limitati, però questo ci deve spingere ad agire presto e bene.

Si è trattato di un episodio brutto. Per fortuna i danni sono limitati, però noi dobbiamo combattere contro il degrado soprattutto degli spazi storici della città Ed è anche uno sprone ancora importante a lavorare sulla Villa Comunale e poter finalmente avviare dei progetti di recupero sia della parte strutturale - quindi dei viali, della illuminazione e della videosorveglianza con un progetto che partirà a breve - sia del recupero del patrimonio arboreo che negli ultimi anni è stato fortemente danneggiato". (ANSA).