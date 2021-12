Natale:da Acli Napoli versi, musiche ed iniziative solidali

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Recitazioni di poesie ed esecuzioni musicali sul tema del Natale, tra religione e cultura, tra sacro e profano, nel solco della tradizione etnica napoletana. Il valore sacrale della Natalità nel segno della inclusione interreligiosa e multiculturale nelle iniziative delle Acli.

Domani, mercoledì 22 dicembre, alle ore 18, nella chiesa Santa Maria Donnaromita, nel centro storico di Napoli, si terrà il concerto spettacolo promosso dalle Acli provinciali su iniziativa della responsabile organizzativa della vita cristiana, Daniela Russo, con la collaborazione delle artiste Rossana Palumbo e Maria Victoria Gatta e la direzione del delegato alla cultura Pasquale Gallifuoco.

Dopo l'introduzione del presidente delle Acli provinciali Maurizio D'Ago e della delegata Russo, e dell'intervento dell'assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione, Mario Morcone,e di quello al Turismo del Comune, Teresa Armato, gli artisti Rossana Palumbo, Linda Arioldi, Giovanni Rea, Maria Victoria Gatta, Melania Michelino, Livia Berte', Antonio Vitale, Giacomo Siddi interpreteranno (fotografie di Pasquale Mallardo) Viviani: poesie "'a canzone ro zuopp" e a' Cantata re pasture; Sant'Alfonso Maria dei Liguori, "Gesù piccirill" e "Quann nascette Ninno; Corano, Sura XIX detta di Maria, narrante in napoletano la nascita di Cristo; Roberto De Simone, fiabe popolari della Campania; Adolphe -Charles Adam, Minuit chrètiens richiamante la nascità di Gesù Bambino; il Vangelo di Marco tradotto in napoletano da Renato De Falco.

Il programma di attività delle Acli provinciali di Napoli all'insegna dell'impegno solidale e dell'inclusione sociale per il periodo delle festività natalizie proseguirà il 23 e il 24 dicembre con il pranzo offerto ai senza fissa dimora ed immigrati presso la Comunità Centro di Accoglienza padre Arturo di via Gianturco a Napoli. (ANSA).