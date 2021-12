Il Circo Lidia Togni a Napoli con lo spettacolo dei 150 anni

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Si chiama "Vittoria" lo spettacolo che celebra i 150 anni del Circo Nazionale Lidia Togni, a Napoli dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022 in viale Giochi del Mediterraneo.

Tra le nuove attrazioni _ un balletto tutto al femminile per presentare la voce ufficiale , "Antony Vox" che accompagnerà il pubblico in un mondo magico. E poi la ruota del grande rischio con assenza di gravità presentata dal duo Gutierrez, il trio di danza aerea acrobatica di Angelina dall' Ucraina e ancora Elena dalla Spagna e l'italiana Giorgia, attrazione femminile di altissimo livello.

Le novità comiche eseguite dai clown capitanati dal mitico "Lele", il clown di casa Lidia Togni Leonardo Valle. E ancora il "verticalista" El Murcia" che ogni sera fida a testa in giù altezze da brivido. Il giovanissimo Gabriel Arata giocoliere al buio con oggetti luminosi a velocità estreme. Il solista "Juan Jose" a 15 metri d'altezza facendo mantenere il fiato sospeso per i suoi lanci nel vuoto senza rete di protezione.

La conclusione dello spettacolo è affidata al brivido. Si supererà ogni record di velocità con i motociclisti a oltre 100 km orari, sfreccianti tra incroci, scambi e varie evoluzioni nel globo d'acciaio di dimensioni ridotte incredibili, soltanto 3 metri 65 centimetri. Pronti a strappare sorrisi a grandi e piccoli infine i clowns Lidia Togni, capitanati la Lelè, con esilaranti entrate di autentica comicità e destrezza musicale.

(ANSA).