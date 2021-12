Doni di Babbo Natale per ragazzi 'A' voce d'è creature'

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Anche per i bambini considerati a rischio camorra arriverà Babbo Natale. Per gli scugnizzi di don Luigi Merola Babbo Natale ha il volto di Giovanni Lombardi fondatore del gruppo Nefrocenter, che conta oltre 40 strutture sanitarie in Campania impegnate nella dialisi e diabetologia.

L'imprenditore ha reso felice i bambini accolti dalla Fondazione "A' voce d'è creature" regalando giocattoli. "Anche i più deboli e i più fragili sono al centro dell'attenzione di benefattori come Giovanni Lombardi - ha detto il sacerdote anticamorra - al quale va il mio ringraziamento di cuore. Attraverso lui arriva Babbo Natale. Grazie sempre per questa vicinanza". Secondo le disposizioni Covid, tenendo conto dell'ultima disposizione della Regione Campania, oggi pomeriggio alle 15, saranno distribuiti i giocattoli presso la Fondazione di Napoli "A' Voce d'è creature", donati dall'imprenditore Giovanni Lombardi che "da anni è sempre vicino alla Fondazione". (ANSA).