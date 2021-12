Covid: la Salernitana non parte per la trasferta di Udine

(ANSA) - SALERNO, 21 DIC - La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dove avrebbe dovuto giocare oggi alle 18,30. Lo ha comunicato in nottata il club. "L'U.S.

Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra - si afferma - prende atto delle disposizioni dell'ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi".

"La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali". (ANSA).