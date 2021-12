Calcio: Napoli tutti negativi a test Covid dopo Insigne

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dai giocatori del Napoli dopo la positività di Lorenzo Insigne. I tamponi molecolari erano stati fatti in mattinata dal gruppo squadra e richiesti dalla Asl in seguito alla positività del capitano. Tutta la squadra, senza Insigne, e gli infortunati "storici" Oshimen e Koulibaly è quindi a disposizione di Spalletti per il match di domani sera contro lo Spezia. (ANSA).