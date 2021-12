Whirlpool: possibile accelerazione cessione area a Consorzio

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Potrebbe esserci una possibile accelerata nel processo di vendita dello stabilimento di via Argine tra la Whirlpool e il Consorzio di imprese che dovrà realizzare un Hub per la mobilità sostenibile. A sostenerlo sono fonti sindacali, secondo le quali il prossimo 22 dicembre, in base a quanto riferito dalla multinazionale, si dovrebbe cominciare a smontare gli impianti di produzione e liberare lo stabilimento per i nuovi acquirenti. A dare l'anticipazione, nel giorno di un nuovo vertice al Mise, è un servizio della TGR Campania. "Per noi - ha affermato il segretario generale della Fiom Cgil di Napoli, Rosario Rappa intervistato da Claudio Pappaianni - sarà fondamentale capire se queste dichiarazioni fatte dalla Whirlpool vengono confermate dal Consorzio e, da quel momento in poi, occorre definire il piano industriale e la tempistica che avevamo concordato, ovvero che entro sei mesi dall'acquisizione dell'area vengano assunti i primi lavoratori e entro l'anno tutti". (ANSA).