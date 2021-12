Covid: in 100 a ballare in un locale del Napoletano, chiuso

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - A Sant'Antimo (Napoli) i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a Corso Europa in un locale dove era in corso una festa. Una serata di musica per 100 persone nonostante il divieto imposto dalle recenti norme anti-contagio. I Carabinieri, senza alcuna criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico, hanno fatto defluire gli ospiti. Il proprietario del locale è stato sanzionato, l'attività sarà chiusa per 5 giorni. (ANSA).