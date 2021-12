Calcio: Milan-Napoli; Galli, gol Kessie annullato per fuorigioco

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Pensavo che il gol di Kessie fosse stato annullato per fallo di Giroud, ma come detto anche da Casarin è fuorigioco, mi rimetto alla sua valutazione". Così ai microfoni di radio anch'io sport l'ex portiere del Milan e della Nazionale Giovanni Galli sul gol del possibile 1-1 annullato ai rossoneri contro il Napoli. "Per il Milan - aggiunge - che dalla Fiorentina in poi è calato, giocò sotto ritmo, la perdita di Simon Kjær gravissima" (ANSA).