Presentato il cd live di Joe Amoruso e Antonio Onorato

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Il cd live del concerto del compianto pianista Joe Amoruso e del chitarrista Antonio Onorato, svoltosi ad Amalfi nel 2007, è stato presentato durante un'iniziativa nella sala consiliare di Boscotrecase, in provincia di Napoli.

Durante la serata sono stati eseguiti, dallo stesso Onorato e dal pianista Lello Cannavale, brani di Pino Daniele. Lo stesso Cannavale ha sonorizzato le letture tratte dal libro 'Accordati con me. Le Alchimie della musica' recitate dall'attore Alessandro Incerto.

Per il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, l'iniziativa "segna l'inizio di un percorso di valorizzazione e promozione dell'idea di musica che aveva il nostro concittadino Joe. Come Amministrazione finanzieremo la ristampa del libro "Accordati con me. Le Alchimie della Musica" scritto proprio da Joe e ci faremo promotori di un premio pianistico nazionale intitolato alla sua memoria che avrà un duplice obiettivo: da una parte preservare e diffondere la memoria artistica del nostro Amoruso e dall'altra sostenere e valorizzare i talenti della musica nazionale. Una sfida impegnativa, di certo non semplice, ma che porteremo avanti con dedizione e coraggio, forti anche del supporto della famiglia di Joe e di tutti", conclude Carotenuto.

