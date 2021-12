Manfredi, per riapertura Lungomare valuteremo dopo festività

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - "In questo periodo festivo il lungomare resterà chiuso. Poi, valuteremo la gestione del lungomare dopo il periodo festivo". Lo annuncia il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi in occasione della riapertura della Galleria Vittoria.

Si tratta, aggiunge, "di avere una gestione flessibile in maniera tale che durante la settimana nelle ore in cui c'è più domanda di traffico, si possa anche tenere aperto il lungomare.

Questo lo valuteremo, lo valuterà l'assessore Cosenza, faremo un po' anche delle misure sul flusso delle automobili". (ANSA).