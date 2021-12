Incendio in casa nel Casertano,intervengono vigili del fuoco

(ANSA) - CASERTA, 19 DIC - Incendio in un'abitazione a Sant'Angelo di Alife, nel Casertano. Per i vigili del fuoco di Caserta - distaccamento di Piedimonte Matese - si è trattato di un intervento molto complicato viste le difficoltà di accedere al luogo del rogo, caratterizzate dalle strade strette e non percorribili dai mezzi pesanti. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento posto al primo piano di un palazzo. Alla fine però i pompieri sono riusciti ad arrivare all'abitazione e a spegnere le fiamme che riguardavano una sola stanza, evitando quindi che si propagassero a tutta la casa. (ANSA).