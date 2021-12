Covid: in Campania vietate feste in locali al chiuso

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Feste scolastiche, di laurea e compleanno in locali al chiuso vietate in Campania. Lo prevede un'ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che sarà pubblicata in giornata per un ulteriore contrasto al Covid. Lo stesso De Luca sollecita controlli "seri" - mentre finora essi sono stati, sottolinea, "inadeguati" - sull'uso della mascherine. (ANSA).