Commercialisti:Moretta, class action strumento valido tutela

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - "La 'class action' sarà esperibile senza distinzione, da tutti coloro che avanzano pretese di natura risarcitoria in relazione alla lesione di 'diritti individuali omogenei'. Si prescinderà dalla qualifica di consumatore del danneggiato, lasciando spazio alla tutela di tutte quelle fattispecie in cui il singolo illecito comporti effetti pregiudizievoli per una pluralità di soggetti. Ora diventa uno strumento generale che i cittadini, deboli da soli, potranno utilizzare, unendosi per fare valere i propri diritti".

Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il webinar "La nuova 'class action' ed azione collettiva inibitoria per imprese e consumatori", che si terrà domani, 20 dicembre alle 15,00 (sulla piattaforma digitale Zoom), organizzato dalla Commissione di Studio Tutela del Consumo dell'Odcec di Napoli.

Secondo i dati dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, negli ultimi 2 anni e mezzo, si rileva in una nota, "sono stati risarciti dalle aziende coinvolte nei procedimenti 'Antitrust' 580mila consumatori con un totale di 34 milioni di euro e l'Autorità ha comminato sanzioni pecuniarie per oltre 766 milioni di euro". "Ciò che conta non è, quindi, l'ammontare del danno subito da ciascun componente della classe - ribadisce Liliana Speranza, consigliere Odcec Napoli -, quanto piuttosto la possibilità di applicare un criterio comune e uniforme per il calcolo del risarcimento individuale".

Secondo Stefania Linguerri (presidente della Commissione di Studio Tutela del Consumo) "la nuova 'class action' segna un importante punto di svolta nella tutela dei consumatori, che, con la nuova legge, potranno aderire anche successivamente alla sentenza di merito, e cioè quando l'illecito sarà già stato accertato, con effetti di tutela amplificati".

Vincenzo Tiby (consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti partenopei) evidenzia che "cambia anche il profilo soggettivo sottolinea l'azione sarà esperibile da ciascun componente della classe ma anche da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che potranno beneficiare dell'istituto, previa iscrizione presso il ministero della Giustizia".

Al forum on line parteciperanno Antonio Tafuri (presidente dell'Ordine Avvocati di Napoli), Giuseppe Vitiello (presidente della Fondazione dell' Avvocatura Napoletana per l'Alta Formazione Forense), Elisabetta Corapi (docente dell'Università di Roma 'Tor Vergata'), Chiara Petrillo (docente dell'Università 'Tor Vergata'), Giovanni Berritto (Presidente Federconsumatori Campania), Felice Petillo (legale della Federconsumatori Campania), Paolo Fiorio (coordinatore del servizio legale nazionale del Movimento Consumatori), Mario Manzo avvocato, esperto in Diritto Bancario e legale dell'Associazione Consumatori Nazionale CO.DI.CI.) Gianpaolo Delle Donne (segretario della Commissione Tutela del Consumo). (ANSA).