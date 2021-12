Riapre a Napoli la Galleria Vittoria

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - Domani mattina, domenica 19 dicembre, alle ore 9.30, riapre la galleria della Vittoria a Napoli. "É stato ripristinato l'impianto di aereazione e questo pomeriggio la prova ha dato esito positivo", dichiara l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, presente sul posto.

L'apertura sarà graduale. Dalle 9.30, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, si ripristina il collegamento in galleria da via Acton a via Morelli. Nelle ore successive, gradualmente, per evitare problemi di sicurezza alla viabilità, si invertirà il senso di via Arcoleo (che potrà percorrersi solo nella direzione Galleria) e di via Chiatamone (solo verso Santa Lucia); cosi si potrà ripristinare anche la corsia della Galleria in direzione via Acton. Contestualmente al ripristino della seconda corsia si pedonalizzerá via Partenope, che resterà chiusa al traffico veicolare durante tutto il periodo delle festività. (ANSA).