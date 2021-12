Covid: oltre 2.200 positivi in Campania, tasso al 5,19%

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - Tasso di contagio ancora in aumento in Campania: 2.256 i positivi su 43.426 test pari al 5,19% in crescita rispetto al 4,73% di ieri. Leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 31 rispetto ai 33 di ieri mentre aumentano ancora i malati nei reparti di degenza ordinaria: dai 412 di ieri si passa ai 418 di oggi.

Sei i morti: quattro nelle ultime 48 ore mentre altre due vittime dei giorni precedenti sono state registrate solo oggi.

