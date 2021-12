Assalto degli ambulanti abusivi in via Toledo, zero controlli

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - Ambulanti abusivi di ogni genere hanno preso d' assalto via Toledo nel primo pomeriggio di oggi, esponendo sui marciapiedi, su lenzuola spiegate a terra, la merce contraffatta e trasportando rudimentali carrettini.

Alle 14.30 - solo nel tratto tra via Sant Brigida e l' incrocio con via Diaz si contavano 15 ambulanti abusivi - che allineavano borse, occhiali, cover di telefoni cellulari, sciarpe e "pezze" - queste ultime vendute da cinesi - ed altro ancora.

Occupato metro su metro anche il tratto di Via Toledo tra piazzetta Augusteo e piazza Trieste e Trento.

In aggiunta agli abusivi, gli ultimi spazi disponibili sui marciapiedi della principale strada commerciale sono stati occupati da mendicanti, suonatori di strada e da qualche "madonnaro", con i propri disegni tracciati con il gesso.

Un grande bazar del falso che crea perfino ostacoli al passaggio dei pedoni, in una via Toledo molto affollata da residenti e turisti.

Assenti i controlli delle Forze dell' Ordine , gli abusivi hanno potuto fare a meno di spostarsi di qualche metro al passaggio delle auto della Polizia Municipale prima di rioccupare la posizione. (ANSA).