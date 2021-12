Sciopero: Napoli;adesione 32% metro, 65% Funicolare,8% Eav

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Ha raggiunto il 32% l'adesione del personale della metropolitana Linea 1 oggi a Napoli. Un dato che ha comunque causato la sospensione del servizio. A darne notizia è l'Azienda Napoletana Mobilità che ha fornito le cifre degli effetti dello sciopero proclamato dalle organizzazioni di categoria di Cgil, Uil e Usb.

Con una percentuale complessiva di adesione pari al 65% del personale in servizio, le Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto hanno chiuso dopo l'ultima corsa mattinale garantita delle 9.20 per riprendere a copertura delle fasce di garanzia pomeridiane. Alle ore 15.00 solo l'impianto di Montesanto è tornato attivo. Hanno circolato a regime ridotto le linee di superficie, ovvero tram, bus e filobus, per adesione allo sciopero del 54% del personale in turno.

Regolarmente in funzione gli ascensori ANM, mentre la stazione Palazzolo della Funicolare di Chiaia e le scale mobili del sistema intermodale Vomero sono chiuse al pubblico.

L'adesione allo sciopero di oggi registrata in EAV è stata, invece, di 188 aderenti su 2334 addetti, pari all'8,05%. (ANSA).