Ordigno esplode vicino negozio telefonia nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere la notte scorsa vicino all'ingresso di un negozio di telefonia a San Giuseppe Vesuviano (Napoli); i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in Piazza Garibaldi.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano e dei militari del Nucleo investigativo di Torre Annunziata intervenuti per i rilievi.

(ANSA).