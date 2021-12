Criminalità: colpi d'arma da fuoco contro bar nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Alcuni colpi d'arma da fuco sono stati sparati la notte scorsa a Boscoreale (Napoli) contro la serranda di un bar; quattro i fori sulla saracinesca e quattro i bossoli trovati in strada dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata - allertati dal 112 - intervenuti in via Trivio Marchesa.

Indagini sono in corso da parte dei militari che hanno acquisito i sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

(ANSA).