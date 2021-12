Covid: Campania; ancora in aumento l'incidenza, 8 morti

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Sono 1.770 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 39.914 test eseguiti secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi regionale. Il tasso di incidenza sale al 4,43% rispetto a 4,33% di ieri. Otto le nuove vittime.

Trend stabile per i ricoveri in degenza, oggi 395 come il dato precedente mentre quelli in intensiva sono in lieve aumento, a quota 26 (+1). (ANSA).