A Napoli primi 50 bimbi saranno vaccinati oggi in una scuola

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Saranno una cinquantina i bambini vaccinati oggi a Napoli nell'istituto comprensivo "Vittorino da Feltre", a San Giovanni a Teduccio, nella periferia occidentale della città dove la Regione Campania ha organizzato l" "Open day" della campagna vaccinale per i minori della fascia 5-11 anni.

"Abbiamo superato la diffidenza iniziale delle famiglie - dice la preside, Valeria Pirone - grazie ad un incontro informativo per i genitori organizzati con un medico della Asl ed un pediatra".

Nella scuola, dove stamattina si è recato il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, sono all'opera tre medici con assistenti ed è stato allestito un piccolo centro di vaccinazione. E' stato ammesso anche un bambino di 5 anni non prenotato e non appartenente alla scuola. (ANSA).