A Napoli alla Mostra d'Oltremare 180 bimbi già vaccinati

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Sono partite alla Mostra d'Oltremare a Napoli le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni che finora sono stati 180 che hanno già avuto la somministrazione delle dosi. L'hub della Mostra è solo dedicato a loro oggi come gli altri punti vaccinali in Campania per la giornata inaugurale dei piccoli che oggi cominceranno a fare la vaccinazione con le dosi Pfizer, più piccole un terzo rispetto a quelle somministrate agli adulti.

I bimbi stanno arrivando accompagnati dai genitori in fluidità, senza creare lunghe file. Fanno la dose del vaccino e poi vengono condotti nella ludoteca che l'Asl Napol 1 ha creato all'interno dell'hub della Mostra: lì i bimbi vaccinati giocano con i giocattoli messi a disposizione dall'Asl insieme ad altri bimbi che aspettano così il quarto d'ora di attesa per verificare che tutto sia ok. Al momento l'Asl Napoli 1 riporta che nessuno dei bimbi ha avuto alcun problema e sono normalmente tornati a casa. L'età dei bambini stamattina è mista, con vaccinandi dai 5 agli 11 anni. (ANSA).