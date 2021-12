Natale: a S. Giorgio a Cremano le luci di Lello Esposito

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO, 15 DIC - Luminarie d'autore a San Giorgio a Cremano (Napoli): l'amministrazione comunale ha scelto di portare in città le luci di Natale realizzate dall'artista Lello Esposito, già esposte al centro storico di Napoli negli anni scorsi. Maschere di Pulcinella, corni, piccoli vesuvi ovvero simboli tradizionali del territorio partenopeo, stanno illuminando le piazze e le principali strade del commercio del comune vesuviano. Le luminarie sono state gentilmente concesse all'amministrazione comunale dal maestro Lello Esposito, amico di Massimo Troisi e molto legato al territorio sangiorgese tanto da realizzare anche il grande Pulcinella che si trova all'ingresso di Villa Bruno, Palazzo della Cultura.''Con qualche giorno di ritardo a causa delle forti piogge delle scorse settimane, abbiamo quasi completato l'installazione delle luminarie natalizie in città, che danno un senso di gioia e saranno di sostegno ai commercianti'' dice il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. Ma anche altre strade sono 'addobbate' con altre decorazioni di luce per non lasciare nessuno escluso. In piazza Massimo Troisi poi, spicca l'albero di diciotto metri che l'ente ha acquistato e che sarà, per gli anni a venire, un patrimonio della comunità. La piazza è stata appena aperta al pubblico dopo la posa in opera dello strato di asfalto intorno all'area circostante, più volte rinviato a causa delle piogge. (ANSA).