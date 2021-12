Commercialistichef,assegno di 2.000 euro al Banco alimentare

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Roberto Tuorto, del Banco Alimentare Campania, era visibilmente emozionato: "Regalare soltanto soldi non serve. Il dono più bello è il sorriso che avete donato col vostro libro". Vincenzo Moretta, Presidente dell'Ordine di Napoli ha tenuto a battesimo l'iniziativa in piazza dei Martiri 30, dove ha sede l'Ordine partenopeo.

Partendo dal libro #CommercialistiChef - 100 ricette per il rilancio del Paese - Guida Editori, si è dato il via ad un'iniziativa benefica in favore del Banco Alimentare. Vittorio Carlomagno e Monica Montuoro, i professionisti a capo della "brigata di cucina fiscale" (cinquanta consulenti provenienti da tutt'Italia, in perfetta divisa da chef personalizzata) hanno consegnato a Roberto Tuorto un assegno di 2.000,00 euro ed è soltanto l'inizio della raccolta. Apparentemente ludica, la giornata è diventata l'occasione per discutere della specializzazione della Professione nel settore Food, che rappresenta un quarto del PIL italiano. Carlomagno ha snocciolato dati e cifre per evidenziare l'importanza del settore nell'economia italiana e ha poi ceduto il microfono ai veri addetti ai lavori: Enzo Coccia, Salvatore Salvo, Franco Pepe, oltre a Alessandro Condurro. In pratica i migliori pizzaioli del mondo. In sala anche Gino Sorbillo e gli Chef stellati Nino Di Costanzo e Savio Perna che sono intervenuti a sostegno della specializzazione della Professione. Dalle parole di questi artisti del cibo è venuto fuori che lavorare in cucina o a pochi centimetri dai fuochi a legna non è più un mestiere di ripiego, si diventa ambasciatori della cultura italiana nel mondo, ma necessitano di Commercialisti specializzati nel settore enogastronomico-agroalimentare per crescere, soprattutto all’estero. Brillante anche l’intervento del sommelier Tommaso Luongo, delegato Ais Napoli che ha riscontrato l’importanza del settore vitivinicolo. In rappresentanza istituzionale sono intervenuti Matteo De Lise e Liliana Speranza. Simpatico siparietto in diretta tv con la bellissima e bravissima Barbara Petrillo di Canale 9. L’editore Diego Guida ha ricordato l’importanza dell’editoria italiana e della cultura e che i futuri proventi della vendita del libro saranno devoluti in beneficenza. Il volume propone ricette il cui nome spesso è ispirato a questioni fiscali: la spigola in autotutela, le mulignane alle cartelle pazze, i paccheri alla finanziera che tanto hanno divertito Antonio Scognamiglio, dirigente di Agenzia delle Entrate Riscossione Centro-Sud, per l’occasione anche lui in divisa da chef. L’ideatore del libro, Vittorio Carlomagno, ha ricordato le parole di Papa Francesco invitando tutti ad accantonare la parola “IO” per sostituirla con “NOI”. Una bella giornata nella quale i Commercialisti hanno dimostrato di avere un’anima.(ANSA).