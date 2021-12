Alla Lega Navale di Napoli, in mostra i presepi di Alan

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - E' stata inaugurata, alla Lega Navale di Napoli al Molosiglio, la mostra di arte presepiale organizzata da Alan, Associazione Liberi Artisti Napoletani.

L'associazione è una onlus no profit, fondata nel 2014 da Vittorio Armano e dalla moglie Grazia Pascale e ha la sua sede in un locale della Chiesa di Santa Maria dell'Aiuto, messa a disposizione dal parroco don Donato Ciccarella.

Particolarità da evidenziare, gli abiti dei pastori sono realizzati con tessuto pregiato, ricavato da antichi e preziosi paramenti ecclesiastici.

L'associazione è un vero e proprio laboratorio, dove si tengono corsi di scenografia, vestitura, ricami, crete, pitturazione e tutto quanto afferisce all'arte presepiale.

Ha, come obiettivo, nel proprio statuto, la realizzazione di mostre che valorizzino la bravura e il talento artistico dei maestri napoletani.

Da qui, il sodalizio con la Lega Navale di Napoli che ha messo a disposizione i propri locali per l'esposizione.

La mostra è aperta fino al 19 dicembre e l'ingresso è gratuito.

