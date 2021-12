Senzatetto: Trapanese, proviamo a fargli lasciare la strada

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - "Abbiamo aperto la stazione Metro Museo per l'emergenza freddo e da questa notte abbiamo ampliato i posti letto presso l' Istituto Tanucci (+15 posti) e il Dormitorio Pubblico (+35 posti)"- Lo rende noto l' assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese..

Inoltre - aggiunge Trapanese - abbiamo iniziato una massiccia campagna di pulizia e riordino delle strade ma soprattutto stiamo provando a convincere queste persone a trovare ospitalità presso le strutture idonee alle persone che cercano riparo in strada.

Le aree interessate saranno la Galleria Umberto, La Galleria Principe, i portici di San Francesco, Stazione Garibaldi, Via Duomo e P.zza Cavour Il lavoro è stato frutto di grande collaborazione tra Assessorato al Welfare, Assessorato al Decoro, Assessorato Polizia Municipale" Abbiamo ancora tante disponibilità di posti ma purtroppo non è facile convincerle a fidarsi e a farsi aiutare come potremmo.

Non ci arrendiamo però." "L' emergenza povertà è uno dei maggiori problemi che stiamo affrontando- conclude l' assessore - stiamo cercando di dare risposte a vari livelli pur con i nostri limitati mezzi, soprattutto economici, a disposizione , (ANSA).