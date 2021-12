Rissa al CTO, quattro denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - Una rissa è scoppiata nella notte al pronto soccorso del CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) , a Napoli.

Quattro persone - secondo quanto riferito alla Polizia, chiamata dal personale - sono venute alle mani dopo un litigio che sarebbe scoppiato per futili motivi.

A sedare la rissa sono stati una guardia giurata e gli stessi medici.

I poliziotti dell' Ufficio Prevenzione Generale hanno identificato e denunciato per rissa quattro persone , tutti di Napoli, di età compresa tra i 23 ed 53 anni.

Uno di essi era già stato denunciato in passato (ANSA).