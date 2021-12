Ricerca: a Napoli confronto sulla 'Salute del cervello'

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - La 'salute del cervello' è il tema dell'incontro divulgativo in programma domani a Napoli, a partire dalle 9, alla Città della Scienza. L'evento è organizzato in corrispondenza della XVII edizione del Brain Aging, meeting internazionale interdisciplinare che ogni anno accoglie a Napoli studiosi dei temi della neurologia, della psichiatria, della geriatria e della psicogeriatria. Partner del Brain Aging, sottolineano gli organizzatori, è la AIP, Associazione Italiana di Psicogeriatria, presieduta dal prof.

Marco Trabucchi, impegnata nella ricerca, nel miglioramento della pratica clinica e delle strategie di gestione dei pazienti anziani, "una fascia della popolazione sempre più importante, come il Covid ci ha insegnato, per il nostro Sistema sanitario" si evidenzia.

Il Brain Aging si svolgerà nella storica Aula Magna federiciana di via Partenope; la giornata divulgativa, denominata Brain Aging Open, alla quale parteciperanno alunni delle scuole superiori, si terrà Città della Scienza, "nel segno di una collaborazione promettente" come rilevano ancora i promotori delle assise che aggiungono: "L'intenzione è quella di fornire ai giovani una divulgazione di qualità, che venga comunicata in un linguaggio a loro familiare, senza perdere di vista il rigore dei contenuti". Nella prima parte dell'evento, condotta da Luigi Amodio ed Emilia Vitale, con la partecipazione di Annamaria Belfiore, esperta di alimentazione e nutrizione, di Alberto Ritieni, docente di Chimica degli alimenti, e della ricercatrice Maria Grazia Volpe del Cnr, ci si soffermerà soprattutto sull'alimentazione e su tutte le problematiche ad essa collegata, ponendo all'attenzione "il rapporto col territorio, la gestione delle risorse, il consumo intelligente".

Nella seconda parte, condotta da Vincenzo Canonico e Flavio Pagano, si porrà l'accento sull'importanza di un cervello in buona salute, e di come mantenerlo tale anche attraverso la quotidianità, dialogando con la giornalista Ornella Mancini, l'esperto di arti marziali Giuseppe Rosa, e Antonio Vella, sindaco di Monteverde, insignito dall'UE dell'Access City Award per il progetto "Un paese accessibile", "che accenderà un importante focus sul tema delle disabilità". (ANSA).