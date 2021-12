Maresca, Vomero senza luminarie, da Comune danni a immagine

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - "Siamo a 13 giorni da Natale e le strade del Vomero rimarranno senza luminarie, perché il Comune di Napoli prima ha anteposto la necessità di potare gli alberi in via Scarlatti e via Luca Giordano, poi attraverso le parole dell'assessore Santagada ha rassicurato i commercianti che l'intervento sarebbe stato rinviato a dopo le feste. Invece da stamattina le due famose strade delle shopping in collina resteranno al buio per tutte le festività. Brutta immagine per una città che sta cercando di ripartire e fortunatamente è già piena di turisti". Lo dice, in una nota, Catello Maresca, consigliere di opposizione in Consiglio comunale che commenta, rileva la nota, "l'improvviso smantellamento di questa mattina delle luci natalizie nelle due strade del Vomero".

Oltre a evidenziare "l'assurdità della tempistica ma anche la scarsa chiarezza delle comunicazioni alla cittadinanza", Maresca critica l'Amministrazione comunale «per la mancata trasparenza delle attività amministrative e il diritto dei cittadini di sapere cosa succede nei loro quartieri". "Qual è il programma dell'attuale Amministrazione? si domanda l'esponente del centrodestra, "la vicenda delle luminarie dapprima installate e poi rimosse nelle strade della quinta Municipalità sono esempio di approssimazione e di cattiva gestione. Anche, come in questo caso, quando vi sono risorse a disposizione". "Com'è possibile - si legge ancora nella nota - che, nonostante vi sia una convenzione tra Camera di Commercio e Comune, nella quale sono certamente indicati tempi e modalità del progetto, si arrivi a poco più di 10 giorni da Natale per un intervento di potatura che doveva essere fatto negli ultimi 5 anni?". "La vicenda è emblematica del fatto che quando ci sono le risorse bisogna essere in grado di spenderle bene - conclude il consigliere di minoranza - e che è necessario pensare anche ad un piano B se le risorse da Roma, come sembra, non arriveranno". A tal proposito Maresca ha annunciato "la presentazione di un programma per la città a costo zero, che sarà esposto in un incontro pubblico nei prossimi giorni". (ANSA).