Fondazione Raucci, accendi una candela in via Stadera

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - "Alle 17:30 di domani, 13 dicembre, giorno di Santa Lucia: portiamo una candela ed accendiamo la nostra luce, per un Natale di speranza e concretezza".

E' l' invito del Centro Commerciale "Il Borgo", di Via Stadera, nella zona orientale di Napoli , che aderisce ad unaì iniziativa organizzata dalla "Fondazione Aniello Raucci ONLUS".

"Via Stadera ed il quartiere di Poggioreale - afferma Francesca Raucci - insiste su una linea di frontiera, tra Napoli e Casoria. Su questa linea si spengono i riflettori, spariscono i tram e si fermano anche le luminarie di questo Natale. Eppure questo quartiere appartiene alla Città . Perché tutto questo accade? Proprio per questo vogliamo festeggiare la Luce !.. " La "Fondazione Aniello Raucci ONLUS" da 24 anni opera sul territorio di Napoli a favore di persone in difficoltà con progetti rivolti alle fasce più vulnerabili, in totale regime di volontariato, agendo in rete con enti e privati, con professionisti e operatori sociali, (ANSA).