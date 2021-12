'Festa del Mandarino' per valorizzazione del prodotto

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - La nona edizione della Festa del Mandarino flegreo sarà presentata mercoledì prossimo, 15 dicembre, dalle ore 11, nella Sala del Toro Farnese del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per iniziativa dell'associazione L'Immagine del Mito. I soci proporranno degustazioni di prodotti al mandarino dei Campi Flegrei ed esporranno il programma della manifestazione che si svolgerà nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio sull'isola di Ischia e nell'area flegrea. Nel corso dell'incontro "Il Teatro cerca Casa" proporrà una lettura di un racconto di Manlio Santanelli dal titolo "Il Principe Flegreo" a cura di Federica Aiello, e l'interpretazione della poesia di Ferdinando Russo "A madonna d' 'e Mandarine".

La Festa proseguirà a Ischia il 18 dicembre nell'Istituto Professionale di Stato "Telese", il 19 a Serrara Fontana nel Borgo di Succhivo, a Lacco Ameno dal 20 dicembre al 10 gennaio, il 28 dicembre ancora a Serrara Fontana nel Borgo Sant'Angelo, il 31 dicembre a Lacco Ameno a Villa Arbusto. E poi a Pozzuoli il 15 e 16 gennaio nel Palazzo Migliaresi del Rione Terra, a Monte di Procida il 5 febbraio a Villa Matarese; a Bacoli il 26 febbraio si terrà un convegno nella sala conferenze del Castello Aragonese di Baia del Parco Archeologico dei Campi Flegrei dal titolo "Campi Flegrei: quale futuro? Progetti in corso, i giovani e le prospettive per un futuro integrato e sostenibile".

La manifestazione, rilevano gli organizzatori in una nota, "nasce dalla necessità di rivalutare questo agrume dalle eccellenti proprietà nutritive e organolettiche che, da tempo, è stato sostituito da ibridi più facilmente edibili - tra cui la clementina dal sapore meno intenso ma più richiesto perché privo di semi - con conseguente abbandono della produzione.

L'associazione no-profit "L'Immagine del Mito", opera su base volontaria, con "l'unica finalità di rivalutare il territorio dei Campi Flegrei mettendo in luce le qualità uniche dei prodotti, promuovendo tutti gli aspetti produttivi, creando così le premesse per un nuovo sviluppo dell'agricoltura e dei suoi derivati". Nella nota si afferma ancora: "Grazie all'impegno del presidente Domenico Ferrante e del vicepresidente Sergio Pepicelli 'L'Immagine del Mito' è riuscita ad ottenere dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l'inclusione del limone dei Campi Flegrei, mandarino dei Campi Flegrei, e il liquore da esso derivato, nell'elenco dei prodotti tipici della Regione Campania (G.U. 168/2015)". "L'obiettivo è recuperare questo prodotto locale mettendo a reddito i piccoli agrumeti esistenti e favorirne l'investimento in nuove piantagioni. Rilevante l'aspetto gastronomico: chef stellati, bar e ristoranti dei Comuni che negli anni hanno partecipato alla manifestazione, inseriscono abitualmente nei propri menu ricette raffinate, sia dolci che salate, a base di mandarino".

(ANSA).