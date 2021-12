Vaccini: bimbi; Ordine medici amplia attività numero verde

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - ''Credere che il covid non sia un problema per i più piccoli e che non possa creare danni anche gravi è un errore molto comune e può essere fatale''. A lanciare l'allarme è il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli e provincia, Bruno Zuccarelli. Un messaggio indirizzato alle famiglie in vista dell'avvio della campagna vaccinale rivolta ai bambini di età fra i 5 e gli 11 anni che parte il 16 dicembre. E proprio per diradare i dubbi delle famiglie sulla sicurezza del vaccino anticovid, l'Ordine, in collaborazione con la Asl Napoli 1 Centro, ha deciso di ampliare il servizio di consulenza telefonica attraverso il numero verde 800.95.44.27, istituito nei mesi scorsi quando è partita la campagna vaccinale per gli adulti.

Secondo i dati nazionali, e il trend della Campania si attesta sugli stessi numeri, nelle ultime settimane il 20 per cento dei nuovi positivi, in pratica uno su 5, è costituito da bambini. ''Troppi genitori - sottolinea Zuccarelli - sono restii a vaccinare i propri figli. Con il lavoro svolto attraverso questo numero verde in questi mesi siamo riusciti a recuperare alla vaccinazione moltissimi indecisi, ora siamo fiduciosi di poter ottenere lo stesso risultato riguardo le vaccinazioni pediatriche''. I dati Italiani e campani parlano di un tasso di ospedalizzazione degli under 12 di 6 ogni 1.000 casi, mentre i casi di terapia intensiva sono 1,4 su 10.000 casi. Importante il tasso di contagio nella fascia 6-11 anni: 26.3256 positivi, 1.453 ricoveri di cui 36 in terapia intensiva. ''La trasmissione virale - ha evidenziato Pietro Amoroso, infettivologo e già primario dell'ospedale Cotugno - trova terreno facile nella fascia pediatrica non vaccinata ed è questa la sfida a cui bisogna rispondere. Fortunatamente i dati dell'Fda americana sulla vaccinazione ai bambini dicono che i vaccini sono efficaci''. Negli ultimi nove mesi, il numero verde (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14) ha ricevuto 25mila telefonate. Gli 84 medici, tra pensionati e volontari, hanno risposto soprattutto a domande sul tipo di vaccino, su eventuali problemi legati alla gravidanza, sulla terza dose, ma anche a quesiti sul Green pass. (ANSA).