Camorra: Fico, il sindaco Marcello Torre si oppose ai clan

(ANSA) - PAGANI (SALERNO), 11 DIC - Marcello Torre "si contrappose agli appetiti dei clan rispetto al terremoto e magari a politici e imprenditori corrotti" ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ricordando a Pagani (Salerno) il sindaco della città ucciso da sicari di camorra l'11 dicembre 1980.

"Credo che per questo sia stato ucciso - ha aggiunto Fico - vorrei ricordare anche la moglie che da poco ci ha lasciati, quindi faccio le condoglianze a tutta la famiglia".

Il presidente della Camera ha visitato il murales realizzato su una facciata del teatro auditorium "S. Alfonso" e poi ha deposto una corona di fiori in via Perone, nel luogo dove il sindaco di Pagani fu ucciso. (ANSA).