Salernitana: Colantuono, mi aspetto prova di carattere

(ANSA) - SALERNO, 10 DIC - "Domani servirà un approccio sicuramente diverso rispetto a quello dell'ultima gara. Dobbiamo ripetere l'atteggiamento avuto nelle occasioni precedenti contro squadre di livello superiore per ripartire bene e dimostrare il nostro spirito. Mi aspetto una prova di carattere da parte della squadra, dobbiamo lottare e giocarcela fino alla fine perché abbiamo necessità di tornare a fare punti". Queste le parole affidate al sito ufficiale del club dal tecnico granata, Stefano Colantuono, alla vigilia di Fiorentina-Salernitana.

"Ci attendono tante gare ravvicinate e servirà l'apporto di tutti per far fronte all'emergenza con cui conviviamo da tempo.

Andiamo avanti nonostante le difficoltà che si presentano ogni settimana. Alcuni calciatori stanno migliorando la loro condizione e ci permettono di avere soluzioni diverse". (ANSA).