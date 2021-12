Premi:'Uomini per .. lo sport';ricordo di Salvatore Amatrudo

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - si è svolta oggi a Napoli la manifestazione del Premio "Uomini per … lo Sport", dedicato alla memoria di Salvatore Amatrudo, docente di TMD degli Sport di Squadra nell'università Parthenope, dirigente sportivo Figc., presidente del Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico e poi Coordinatore Federale Regionale fino alla sua scomparsa nel 2012. L'evento è stato organizzato dalla Parthenope - Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere - e dall'l'A.P.S. "Maria Palmieri". Ne da' notizia un comunicato.

La manifestazione, tenuta nell'ambito del Corso di Scienze Motorie, cattedra di Didattica e Sport del professore Domenico Tafuri, ha visto la partecipazione del professore Andrea Soricelli, direttore del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, dell'on. Cosimo Sibilia, già presidente della Lega Nazionale Dilettanti - Figc, dell'avvocato Salvatore Colonna, presidente dell'A.P.S. "Maria Palmieri" ed ex consigliere federale Figc.

"Nel ricordo di Salvatore Amatrudo come uomo e come sportivo, nonché docente ed educatore, alla presenza della famiglia e di numerosi studenti, sono stati consegnati i premi per i migliori articoli scientifici prodotti e pubblicati negli ultimi due anni accademici da docenti e ricercatori del nostro Ateneo" concldue la nota della Parthenope. (ANSA).