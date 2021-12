Omeopatia: da 200 anni a Napoli, Convegno

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - La Medicina Omeopatica celebra i 200 anni del suo arrivo nel Regno di Napoli, dove fu diffusa nel 1821 da ufficiali medici delle truppe austriache, con un Convegno organizzato dalla "Associazione per la libera Università Omeopatica" (Luimo), dal Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, e dal Museo dell' Omeopatia-Fondazione Negro.

Appuntamento Domenica 12 Dicembre nella chiesa di Sant' Aniello a Caponapoli, con introduzione del prof. Goffredo Sciaudone e interventi del dott. Carlo Melodia, presidente della Luimo, del Cav. Sandro Galantini, del prof. Francesco Eugenio Negro, del Prof. Paolo Negro e del prof. Gennaro Rispoli.

Per la partecipazione è necessario prenotarsi al 334 341 66 18 oppure inviando una e-mail a info@luimo.org ed essere in possesso di Green Pass (ANSA).