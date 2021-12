A Napoli Gianni Rodari è 'smart' al Teatro dei Piccoli

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Il Teatro dei Piccoli a Napoli rende omaggio l'11 dicembre a Gianni Rodari. In prima assoluta debutta "Rodari smart" il nuovo spettacolo di Giovanna Facciolo e prodotto dalla compagnia I Teatrini diretta da Luigi Marsano, che con Casa del Contemporaneo/Le Nuvole e Progetto Sonora, firma la stagione di teatro, musica e danza dedicata ai ragazzi programmata nella storica struttura della Mostra d'Oltremare.

Liberamente tratto da alcune fiabe raccolte nella celebre "Enciclopedia della Favola", lo spettacolo ideato e messo in scena dall'autrice e regista Giovanna Facciolo rende omaggio al genio di Gianni Rodari nell'anno del centenario della nascita.

Tra i massimi scrittori per ragazzi del secolo passato e tra i pochi scrittori al mondo, nonché unico italiano, ad aver ricevuto (in Danimarca nel 1970) il Premio Hans Christian Andersen, Gianni Rodari attraverso i suoi racconti, filastrocche e poesie, tradotti in tutto il mondo e letti da milioni di bambini, ha contribuito a rinnovare profondamente la letteratura per ragazzi.

"Rodari smart - sottolinea la regista Facciolo - è il nostro vivo omaggio a questo grande scrittore. Un piccolo tuffo nel suo mondo fatto di acuta leggerezza, visionarietà, dissacrazione dei luoghi comuni, tensione morale e civile, che viene qui rivisitato e restituito attraverso l'incontro tra sonorità e musica dal vivo, linguaggio visuale, parola e movimento". Lo spettacolo vede in scena il musicista Dario Mennella e l'attrice Marta Vedruccio che interagiscono con i disegni animati, proiettati sullo sfondo, creati dall'illustratrice Chiara Spinelli. Le suggestioni sonore e le musiche dal vivo accompagnano la narrazione, e si fondono, rilevano gli organizzatori, "con il gesto e l'azione, sostenendo l'evocazione di personaggi, luoghi e atmosfere, sapendo diventare giochi di ritmo da costruire insieme xon i piccoli spettatori, mentre magici oggetti prendono vita". Video e animazioni di Diego Franzese, elementi di scena Imparato & Figli, luci Paco Summonte. (ANSA).