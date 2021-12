Maltempo: grandinata a Napoli, coltre bianca in strade

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Abbondante grandinata si è abbattuta su Napoli. Una coltre bianca si è depositata in diverse zone della città, sia a terra che sulle auto. Da ieri la città è interessata da una ondata di maltempo, con forti venti e piogge. In tutta la regione è in vigore un'allerta meteo di colore giallo fino alle 16 di oggi. (ANSA).