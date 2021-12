Covid: Campania, con meno tamponi incidenza balza al 4,25%

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Sono 776 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 18.239 test esaminati. Ne deriva un tasso di incidenza al 4,25%, in crescita - come spesso accade dopo i festivi, quando diminuisce il numero dei tamponi - rispetto al 3,57% di ieri. Undici le nuove vittime, di cui dieci nelle ultime 48 ore. Stabile a quota 25 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, mentre le degenze sono in lievissimo calo a quota 348 (-2). (ANSA).