Zaki, 'ho letto molto in cella,amo autori napoletani e Ferrante'

(ANSA) - MANSURA, 08 DIC - Patrick Zaki ha rivelato di aver potuto leggere molto nel carcere cairota di Tora dove è stato detenuto per quasi 2 anni. In dichiarazioni a giornalisti nell'abitazione di famiglia a Mansura, sul delta del Nilo, lo studente egiziano dell'Università di Bologna ha precisato di amare molto, fra i non-egiziani, "Dostoevsky, Saramago e la letteratura napoletana", in particolare Elena Ferrante.

Patrick ha comunque ammesso di non aver mai visitato Napoli mentre, fra le città italiane che ha avuto modo di visitare ha ricordato Milano, Venezia e Roma. (ANSA).