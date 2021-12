Nella notte a Napoli a fuoco Suv di commerciante cinese

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - All'una della scorsa notte i Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti in via Battistello Caracciolo, nel quartiere napoletano dell'Avvocata, dopo la segnalazione dell'incendio di un'auto.

Poco prima, infatti, ignoti avevano dato fuoco a un Suv lì parcheggiato di proprietà di un commerciante di origine cinese.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco. Non si esclude alcuna pista. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Stella. (ANSA).