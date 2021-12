Green pass: a Ischia due sanzionati all'uscita dal bus

(ANSA) - ISCHIA, 08 DIC - Due persone sono state sanzionate ad Ischia dai carabinieri perchè trovate senza green pass su un bus di linea.

I militari della locale compagnia sono impegnati in questi giorni nei controlli per la certificazione verde per i passeggeri dei mezzi pubblici, terrestri e marittimi; ieri al capolinea dei bus isolano di piazza Trieste e Trento i militari hanno accertato che i due, un 60enne ed un 19enne appena scesi da un autobus, erano sprovvisti del green pass ed hanno proceduto ad elevare la relativa sanzione di 400 euro.

I controlli sull'isola ad opera dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).